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ХАМАС заявил о найденных двух россиянках среди пленных

Марина Крижановская
20:32 07.11.2023
В ХАМАС отметили, что передать их в Россию пока не представляется возможным.
ХАМАС заявил о найденных двух россиянках среди пленных
© Фото: Yousef Masoud Keystone Press Agency Globallookpress
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Представитель радикального палестинского движения ХАМАС заявил, что среди пленных нашли двух гражданок России. Но вопрос об их передаче на родину пока не стоит.

По словам члена политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука, это невозможно без прекращения огня со стороны Израиля. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу, его слова приводит РИА Новости.

Марзук пояснил, что среди пленных они искали россиян и нашли «двух пленных женщин».

«Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», - сказал Марзук.

Он добавил, что россиянок смогут передать представителям Международного Комитета Красного Креста. Но это, по словам представителя ХАМАС, станет возможным только в случае, если Израиль прекратит огонь.

В конце октября в ХАМАС заявили о готовности совершить обмен пленными с израильской стороной. В ответ радикальное движение поставило условие: передать пленных ХАМАС. Речь шла обо всех пленных участниках ХАМАС, которые в настоящее время содержатся на территории Израиля.

Третьего ноября ХАМАС заявил, что готов пойти на полный компромисс по обмену пленными с властями Израиля. Палестинское движение может заключить соглашение об обмене заложниками, как военными, так и гражданскими лицами. Одним из условий для переговоров по этому вопросу названо прекращение агрессии со стороны официального Тель-Авива.

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