Al Jazeera: ХАМАС готов совершить обмен пленными с израильской стороной

О своей готовности «немедленно» освободить пленных ХАМАС уже сообщало в субботу 28 октября.

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Палестинское движение ХАМАС сообщило о своей готовности осуществить обмен пленными с Израилем. Об этом сообщил представитель движения Хазем Касем телеканалу Al Jazeera.

В качестве условия для освобождения пленных в ХАМАС указали передачу в обмен израильской стороной пленных палестинского движения. В данном случае речь идет обо всех пленных из числа участников ХАМАС, которые в настоящее время содержатся на территории Израиля.

Ранее МИД России передало представителям ХАМАС список россиян, которые могут находиться среди заложников в секторе Газа. Глава отдела по внешним связям ХАМАС сообщил, что идет поиск этих людей. Их пообещали отпустить сразу же, как только они будут обнаружены среди пленных.