ХАМАС готов пойти на полный компромисс по обмену пленными с Израилем

Представитель ХАМАС отметил, что одним из главных условий для дальнейших переговоров, в том числе об обмене пленными, является «прекращение агрессии» Израиля.

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Палестинское движение ХАМАС готово на полный компромисс касательно обмена пленными с Израилем. Об этом в интервью для NBC News заявил представитель руководства группировки Гази Хамад.

Он сообщил, что ХАМАС готов заключить соглашение по обмену пленными, как военными, так и гражданскими лицами. Телеканал отметил, что Израиль вряд ли пойдет на подобный шаг.

Хамад подчеркнул, что группировка будет продолжать бороться против оккупации и имеет на это законное право. Также представитель движения отметил, что «прекращение агрессии» Израиля является одним из главных условий для дальнейших переговоров, в том числе об обмене пленными.