Израиль признал, что нанес авиаудар по зданию рядом с больницей «Аль-Кудс»

В Армии обороны Израиля отметили, что в здании располагались члены ХАМАС.

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Армия обороны Израиля признала, что нанесла авиаудар по зданию рядом с больницей «Аль-Кудс» в Газе.

В ЦАХАЛ утверждают, что там находились члены радикального палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, в израильской армии сообщили о захвате военного опорного пункта, который принадлежал ХАМАС, на севере сектора Газа. На территории соединения войск находились противотанковые ракеты и пусковые установки, вооружение и различные разведывательные материалы, отметили в ЦАХАЛ.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Армия обороны Израиля обстреляла больницу «Аль-Кудс», находящуюся на севере сектора Газа. Сообщалось, что в ней укрывалось около 12 тысяч человек.