В ВОЗ отреагировали на проведение ампутации без анестезии раненым в Газе

Официальный представитель заявил, что не имеет значения, сколько таких ампутаций проводится. Это недопустимо, даже если был всего один такой случай, добавили в ВОЗ.

© Фото: Saeed Jaras, Keystone Press Agency, Globallookpress

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о недопустимости проводить ампутации раненым в секторе Газа без использования анестетиков. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во время брифинга сказал, что не имеет значения, сколько таких операций проводится.

Он сообщил, что это может быть 10% ампутаций или 20%. Линдмайер заявил, что это неприемлемо, даже если речь идет об одном таком случае операции в этом анклаве.

По информации Радио Sputnik, Линдмайер сообщил о дефиците анестетиков и других лекарственных средств в секторе Газа. Вместе с тем госпитали переполнены, и это мешает тысячам раненых получить доступ к медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился принять в стране тысячу палестинских детей из сектора Газа для оказания им всех видов медицинской помощи. Согласно указу Аль Нахайяна, дети в сопровождении их семей смогут находиться в Арабских Эмиратах до своего выздоровления.