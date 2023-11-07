В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ

Никита Черненко
00:38 07.11.2023
Действие договора было приостановлено на территории РФ в 2007 году.
Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Российская Федерация завершила процедуру выхода страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), согласно предусмотренным ДОВСЕ процедурам выхода. Об этом сообщили в МИД РФ на сайте дипломатического ведомства.

В заявлении МИД отметили, что первоначально действие договора было приостановлено Россией в 2007 году. Ведомство подчеркнуло, что это было сделано с учетом позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 года, которое США отказалось ратифицировать с целью сохранения более выгодной им версии договора.

«Приостановив действие ДОВСЕ, мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе», - сообщили в МИД.

Недавно Российской Федерацией была отозвана ратификационная грамота Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание с соответствующей информацией генсеку ООН Антониу Гутерришу и заверил, что Россия намерена и дальше соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:05 В стране и мире
Помощник Залужного Честяков погиб при взрыве гранаты у себя дома под Киевом
18:40 В стране и мире
Перевозчики в Польше заблокировали три КПП на границе с Украиной
17:14 В стране и мире
В секторе Газа сообщили, что КПП «Рафах» открыт для пропуска иностранцев
16:46 В стране и мире
Al Arabiya: число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч
16:00 В стране и мире
Лавров указал на попытки Запада толкнуть Ближний Восток к большой войне
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.