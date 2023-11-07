Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ

Действие договора было приостановлено на территории РФ в 2007 году.

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Российская Федерация завершила процедуру выхода страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), согласно предусмотренным ДОВСЕ процедурам выхода. Об этом сообщили в МИД РФ на сайте дипломатического ведомства.

В заявлении МИД отметили, что первоначально действие договора было приостановлено Россией в 2007 году. Ведомство подчеркнуло, что это было сделано с учетом позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 года, которое США отказалось ратифицировать с целью сохранения более выгодной им версии договора.

«Приостановив действие ДОВСЕ, мы оставляли дверь открытой для диалога о путях восстановления жизнеспособности контроля над обычными вооружениями в Европе. Однако наши оппоненты не воспользовались такой возможностью, предпочли и далее строить свою политику не на принципах сотрудничества, а на блоковой антироссийской основе», - сообщили в МИД.

Недавно Российской Федерацией была отозвана ратификационная грамота Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание с соответствующей информацией генсеку ООН Антониу Гутерришу и заверил, что Россия намерена и дальше соблюдать мораторий на ядерные испытания.