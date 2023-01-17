Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы
Законопроект внесет президентом России в нижнюю палату парламента страны в форме федерального закона.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Как сообщается на сайте Госдумы России, законопроект внесен в нижнюю палату российского парламента в форме федерального закона.
Ранее в министерстве иностранных дел России заявили о расширении стоп-листа чиновников Евросоюза.
А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что спецоперация решает общемировые задачи по безопасности.