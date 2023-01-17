Володин заявил, что спецоперация решает общемировые задачи по безопасности

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция на Украине решает задачи обеспечения безопасности не только нашей страны, но и всего мира, и это очевидно для всех.

«Всем очевидно, что специальная военная операция решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира», - сказал политик во время пленарного заседания Думы.

Кроме того, Володин назвал постоянным приоритетом Госдумы поддержку участников спецоперации. По его словам, участники СВО рассчитывают на Думу, и данный фактор ко многому обязывает депутатов.

Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также глава МО РФ поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, за проявленные самоотверженность и героизм, и вручил им государственные награды.