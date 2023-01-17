Володин заявил, что спецоперация решает общемировые задачи по безопасности
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция на Украине решает задачи обеспечения безопасности не только нашей страны, но и всего мира, и это очевидно для всех.
«Всем очевидно, что специальная военная операция решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира», - сказал политик во время пленарного заседания Думы.
Кроме того, Володин назвал постоянным приоритетом Госдумы поддержку участников спецоперации. По его словам, участники СВО рассчитывают на Думу, и данный фактор ко многому обязывает депутатов.
Ранее министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Также глава МО РФ поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, за проявленные самоотверженность и героизм, и вручил им государственные награды.