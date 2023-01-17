В МИД РФ заявили о расширении стоп-листа чиновников ЕС

В частности, ограничения коснулись руководства силовых ведомств Евросоюза, задействованных в подготовке украинских войск в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Киеву.

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Российская Федерация запретила въезд ряду представителей Европейского союза в ответ на девятый пакет санкций. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран - членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», - говорится в заявлении МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что ограничительные меры касаются руководства силовых ведомств стран Евросоюза, которые задействованы в подготовке украинских войск в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Также, как сообщает МИД РФ, ограничения были введены против европейских государственных и коммерческих структур, которые производят и поставляют вооружение и военную технику режиму Киева, а также граждан государств ЕС, которые были замечены в систематической публичной антироссийской риторике. Под ограничительные меры также попали отдельные депутаты Европарламента.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что безработица в стране находится на историческом минимуме, а инфляция ниже ожиданий. Согласно словам российского лидера, несмотря на санкции западных стран против России, ситуация в экономике страны остается стабильной.

До этого отсутствие эффекта санкций Европейского союза против Российской Федерации признали в Бельгии. Бывший премьер-министр Бельгии, депутат ЕП Ги Верхофстадт заявил, что результат антироссийских санкций оказался обратным.