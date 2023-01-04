В Бельгии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

Бывший премьер-министр страны считает, что политика санкций против России не привела к желаемым результатам.

© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Антироссийские санкции Евросоюза не оказали никакого эффекта на российскую экономику. Об этом заявил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт.

«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие», - заявил он на своей странице в Twitter.

Политик обратил внимание, что результат оказался обратным: Россия увеличила товарооборот с большинством стран ЕС за 2022 год по сравнению с показателями прошлого года. Такие выводы он сделал, проанализировав таблицу показателей торговли между РФ и Евросоюзом.

А вот западная экономика, напротив, пострадала от введенных ограничений. В Европе растут цены на электроэнергию и топливо, а также на продукты, ВВП некоторых стран ЕС заметно снизится в 2023 году по сравнению с предыдущим.