В Бельгии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций
Антироссийские санкции Евросоюза не оказали никакого эффекта на российскую экономику. Об этом заявил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт.
«Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие», - заявил он на своей странице в Twitter.
Политик обратил внимание, что результат оказался обратным: Россия увеличила товарооборот с большинством стран ЕС за 2022 год по сравнению с показателями прошлого года. Такие выводы он сделал, проанализировав таблицу показателей торговли между РФ и Евросоюзом.
А вот западная экономика, напротив, пострадала от введенных ограничений. В Европе растут цены на электроэнергию и топливо, а также на продукты, ВВП некоторых стран ЕС заметно снизится в 2023 году по сравнению с предыдущим.