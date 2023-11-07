Внук спас свою бабушку при пожаре в Ростове-на-Дону

Внук спас бабушку во время пожара в жилом доме Ростова-на-Дону, еще двух женщин высвободили пожарные.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Во время пожара в двухэтажном жилом доме Ростова-на-Дону внук спас свою бабушку. Об этом «Звезде» сообщила очевидица произошедшего.

«Внук прибежал и спас свою бабушку. На лестницу он ее вытащил», - рассказала женщина.

Кроме того, пожарным удалось спасти из горящего здания двух женщин. Их спустили по лестнице, приставленной к окну второго этажа. Обе они в нормальном состоянии, госпитализация не понадобилась.

«Незамедлительно было принято решение установить лестницу у окна второго этажа и принять меры по эвакуации людей, находящихся там. Спустили их обеих вниз. Люди в нормальном состоянии. Вреда здоровью не причинили», - сказал помощник начальника караула Темир Расулов.

Пожар был локализован в 16.25 по московскому времени (совпадает с Ростовской областью).

Ранее мощное пламя разгорелось в бурятском торговом центре «Гвоздь». Его крыша частично обрушилась. Площадь бедствия удалось локализовать на площади 22 тысячи «квадратов».