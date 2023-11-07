Сотрудники МЧС локализовали пожар в торговом центре в Улан-Удэ

Пожар был локализован на площади 22 тысяч квадратных метров.

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Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ был успешно локализован сотрудниками МЧС на площади 22 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

В сообщении отметили, что пожар охватил площадь всей кровли здания, в результате чего на площади 200 квадратных метров произошло обрушение. К пожаротушению было привлечено 126 человек и 32 единицы техники, в девять утра по местному времени пожар был локализован.

«По состоянию на 09:00 (05:00 мск) по уточненной информации площадь пожара, составляет 22000 квадратных метров. В 09:20 (05:20 мск) пожар был локализован», - передали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 04:05 по местному времени. На тот момент площадь пожара оценивалась в 10 тысяч квадратных метров.