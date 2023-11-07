Крыша ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ частично обрушилась из-за пожара

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС.

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В Улан-Удэ горят стены и крыша торгового центра «Гвоздь». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

В ведомстве отметили, что на пожар было направлено 16 единиц техники и 45 человек личного состава. Крыша здания частично обвалилась, угрозы перехода на соседние здания нет. Площадь пожара оценивается в 10 тысяч квадратных метров.

«В 04:05 (00:05 мск) на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в торговом центре "Гвоздь". На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты», - сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, с места происшествия было эвакуировано шесть человек, пострадавших нет.