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Гутерриш обеспокоен ростом антисемитизма и исламофобии в мире

Марина Крижановская
16:50 07.11.2023
Генсек ООН призвал прекратить провокации и ненавистническую риторику, которые охватили мир.
Гутерриш обеспокоен ростом антисемитизма и исламофобии в мире
© Фото: Prabin Ranabhat, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о своей обеспокоенности ростом антисемитизма и исламофобии по всему миру. Картины страданий на Ближнем Востоке «разрывают сердце и душу», добавил он. Гутерриш призвал прекратить эти провокации и проявления ненависти. Свой призыв генсек ООН оставил в соцсети Х (ранее Twitter).

«Но ненавистническая риторика и провокационные действия должны прекратиться. Мы должны найти способ сохранить нашу общую человечность», - написал Гутерриш.

Первого ноября МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты спровоцировали многомиллионные акции против Израиля по всему миру, несмотря на заявления о союзничестве с этим государством. Офиицальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что прежде антиизраильские демонстрации носили локальный характер. В настоящее время масштаб пропалестинских протестов достиг беспрецедентного уровня.

В интервью телеканалу «Звезда» 1 ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал о проявлениях межнациональной и межрелигиозной нетерпимости в этом государстве. Он сообщил, что в самом Израиле до прямого противостояния представителей разных конфессий и национальностей не доходит. Посол Викторов подчеркнул, что важно проводить границу между политикой государства и национальной или религиозной принадлежностью тех или иных людей.

Во всем мире начались антиизраильские протесты на фоне операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Массированным авиаударам подверглись различные объекты на территории этого анклава. Палестинские официальные лица заявили о гибели 10 тысяч человек.

Израиль начал операцию в ответ на нападение 7 октября палестинского радикального движения ХАМАС на свою территорию. Тогда палестинцы проникли в Израиль с юга, нанеся по еврейскому государству массированный ракетный обстрел. Позже в ХАМАС заявили о большом количестве взятых в плен граждан.

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