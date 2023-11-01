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Захарова: США спровоцировали многомиллионные акции против Израиля по всему миру

Андрей Аркадьев
17:58 01.11.2023
Соединенные Штаты позиционируют себя как союзник Израиля, но их политика привела к тому, что миллионы людей выходят на улицы в поддержку Палестины.
Захарова: США спровоцировали многомиллионные акции против Израиля по всему миру
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Политика Вашингтона спровоцировала масштабные антиизраильские настроения по всему миру, несмотря на то что Соединенные Штаты считают себя союзником Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Радио Sputnik.

«По всему миру проходят многомиллионные акции, а если по совокупности брать, то, думаю, это сотни миллионов людей, которые по всему миру выходят на улицы. Кто это спровоцировал? Кто это сделал? Это сделали Соединенные Штаты Америки», - уверена Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, именно действия США привели к тому, что миллионы людей выходят на улицы в поддержку Палестины. Захарова напомнила, что раньше антиизраильские демонстрации носили локальный характер. Между тем сейчас масштаб пропалестинских протестов достиг беспрецедентного уровня.

«Когда я увидела то движение по Лондону, которое снимали с вертолетов и которое даже с вертолетных камер не помещалось в кадр, стало понятно, что политика Соединенных Штатов спровоцировала масштабнейшее движение по всему миру», - добавила Захарова.

Напомним, утром 7 октября произошел массовый ракетный обстрел Израиля. Одновременно с этим представители движения ХАМАС проникли в страну по суше, воде и воздуху со стороны сектора Газа. Атака сопровождалась нападением пропалестинских боевиков на мирных участников музыкального фестиваля, который проводился недалеко от границы с сектором Газа. Также боевики стали захватывать населенные пункты, брать в заложники и убивать мирных жителей, в том числе женщин и детей.

В ответ на атаки представителей движения ХАМАС Израиль начал контртеррористическую операцию, а 8 октября страна официально перешла в состояние войны. После этого во всем мире начались антиизраильские протесты. Пропалестински настроенные активисты стали выходить на демонстрации, выражая свое несогласие с действиями Израиля.

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