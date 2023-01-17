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Новый министр обороны Германии пообещал выкладываться на службе на 150%

Ирина Елагина
16:53 17.01.2023
Новый глава Бундесвера Борис Писториус сделал несколько заявлений накануне своего официального вступления в должность - он планирует приступить к работе 19 января.
Новый министр обороны Германии пообещал выкладываться на службе на 150%
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress
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Новый министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал журналистам свое назначение и анонсировал задачи, стоящие перед немецким военным ведомством. Общение Писториуса с прессой в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

«Я хочу сделать Бундесвер сильным - для будущих времен. Я очень благодарен, что мне это доверено. И я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», - процитировало РИА Новости заявление Писториуса.

В своем первом публичном выступлении Писториус поблагодарил за работу свою предшественницу Кристин Ламбрехт и отметил, что «занимает эту должность с большим смирением и уважением и осознает, что перед войсками и перед ним стоят огромные задачи». При этом Писториус не стал вдаваться в подробности, подчеркнув, что «предметный курс на посту министра обороны» озвучит только после вступления в должность, в четверг, 19 января 2023 года.

Напомним, что прежний министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ушла в отставку по собственному желанию, устав от внимания прессы в том числе по украинскому вопросу и твердой позиции по отказу в поставках Киеву тяжелых танков Leopard 2. Ламбрехт в прошении отметила, что «средства массовой информации, сосредоточенные на моей персоне в течение нескольких месяцев, вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в интересах граждан Германии».

Новым министром обороны ФРГ канцлер Германии Олаф Шольц назначил 62-летнего Бориса Писториуса, который в течение 10 лет был министром внутренних дел в федеральной земле Нижняя Саксония.

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