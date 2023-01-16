DPA: министр обороны ФРГ подала прошение о снятии с должности

Кристина Ламбрехт подала заявление из-за повышенного внимания СМИ к ее персоне, которое не позволяет ей в должной мере исполнять свои обязанности.

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение о снятии с должности на имя канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает агентство DPA.

«Германский министр обороны Кристина Ламбрехт направила на имя канцлера Шольца прошение о снятии с должности, согласно заявлению, оказавшемуся в распоряжении агентства», - сообщается в Twitter DPA.

В документе говорится, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее деятельности отодвинули на задний план дискуссии о развитии германской армии и удовлетворение нужд бундесвера.

Ранее, в пятницу вечером, газета Bild распространила информацию о том, что Ламбрехт приняла решение о своем уходе с поста министра обороны. Однако в ведомстве данную информацию назвали слухами.