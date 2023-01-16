В стране и мире В стране и мире В стране и мире

DPA: министр обороны ФРГ подала прошение о снятии с должности

Алексей Курильченко
12:34 16.01.2023
Кристина Ламбрехт подала заявление из-за повышенного внимания СМИ к ее персоне, которое не позволяет ей в должной мере исполнять свои обязанности.
DPA: министр обороны ФРГ подала прошение о снятии с должности
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение о снятии с должности на имя канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает агентство DPA.

«Германский министр обороны Кристина Ламбрехт направила на имя канцлера Шольца прошение о снятии с должности, согласно заявлению, оказавшемуся в распоряжении агентства», - сообщается в Twitter DPA.

В документе говорится, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее деятельности отодвинули на задний план дискуссии о развитии германской армии и удовлетворение нужд бундесвера.

Ранее, в пятницу вечером, газета Bild распространила информацию о том, что Ламбрехт приняла решение о своем уходе с поста министра обороны. Однако в ведомстве данную информацию назвали слухами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:54 В стране и мире
В Кремле заявили, что возможная поставка танков Британией лишь затянет страдания украинцев
11:27 В стране и мире
Видео
Мишустин заявил, что для развития Севморпути будет создан «ледовый навигатор»
10:19 Армия
Видео
Корреспондент показал обстановку на улицах Соледара после освобождения города от врага
09:14 В стране и мире
Украинские националисты выпустили три ракеты по Калининскому району Донецка
08:31 Армия
Видео
Российский боец описал, как националисты бежали из Соледара во время штурма города
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.