Welt: глава Минобороны ФРГ прибыла в Одессу и обещала поставки ПВО IRIS-T SLM

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Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт прибыла в Одессу, провела переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, обещала поставить системы ПВО IRIS-T SLM и отказалась предоставить Киеву танки. О визите главы Минобороны Германии на Украину сообщил телеканал Welt .

По данным СМИ, во время поездки Ламбрехт осмотрела немецкий зенитный танк Gepard в Одесском зерновом порту и на встрече с Резниковым сообщила о доставке в ближайшие дни первой обещанной единицы системы ПВО IRIS-T SLM.

«Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому оборона, в том числе уже доставленными беспилотниками, очень важна», - цитирует Ламбрехт телеканал.

Что касается требований Украины к федеральному правительству о поставке танков, Ламбрехт дала понять, что Германия не может решить этот вопрос без согласования с партнерами по НАТО.

«Германия всегда давала понять, что мы не будем действовать в этой области в одиночку. В Украине также известно, что мы всегда координируем свои действия с нашими партнерами, например, как было с самоходной гаубицей, которую мы поставили вместе с Нидерландами», - заявила Ламбрехт.

Министерство обороны ФРГ в Twitter подтвердило визит главы ведомства в Одессу и встречу с Резниковым.

«Мы будем поддерживать наших друзей столь долго, сколько потребуется», - процитировало сообщение ведомства ТАСС.

Ранее, агентство Bloomberg сообщало, что Берлин откажет Киеву в просьбе предоставить военную помощь в виде танков «Леопард», так как пока еще ни одна из стран НАТО не поставляла Украине боевые танки западного производства (в отличие от советских).