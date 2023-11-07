Политолог Светов заявил, что гибель помощника Залужного отзеркаливает происходящее в ВСУ

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Причиной гибели помощника Залужного является не заговор, а «обычное раздолбайство», которое символизирует все то, что происходит на Украине, заявил «Звезде» политолог Юрий Светов.

«История с помощником Залужного - это яркий символ того, что происходит на Украине. Попытка изображать из себя европейскую страну, выполняющую все правила, современную, продвинутую, как одну из лучших армий в Европе, как постоянно твердил Зеленский. При этом происходят вещи, которые свидетельствуют о том, что способность думать о последствиях принимаемых решений среди украинской элиты напрочь отсутствует», - рассказал Светов.

Политолог добавил, что по вопросу гибели Геннадия Частякова появились различные версии, в том числе что это наказание за публикацию Залужным статьи, где он усомнился в победе ВСУ, но, по словам эксперта, логики здесь нет. Он также обратил внимание на то, что вместо того, чтобы отправить западные гранаты ВСУ, другой украинский полковник отправил их в качестве подарка.

«Я склонен верить не в то, что это был заговор, а в то, что это было раздолбайство. Прийти домой и ребенку показывать эти гранаты, баловаться с ними - это символ украинской армии. Это атаки, это построение боевых операций без авиационной поддержки. Это бросание в бой людей без танков, потому что западные танки нужно беречь, а с украинскими солдатами можно не считаться. Вот это все очень символическая история, которая свидетельствует, что Украина с нынешней властью приближается к концу», - заключил Светов.

Напомним, о гибели помощника главкома ВСУ Залужного стало известно накануне вечером. Он погиб в собственном доме под Киевом из-за взрыва гранаты, которую ему отправили в качестве подарка на день рождения. Рядом находились сын и дочь, они получили серьезные ранения. Мальчик находится в тяжелом состоянии, ему провели операцию.