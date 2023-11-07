Врачи рассказали о состоянии детей погибшего помощника Залужного

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Сын и дочь помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, пострадавшие при взрыве гранаты в руках отца, находятся в больнице. Оба после хиругического вмешательства находтся в больнице. Врачи оценивают состояние здоровья детей как тяжелое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местное агентство.

«Дочь находится в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Состояние сына тяжелое - сегодня ему провели операцию», - передает СМИ.

Напомним, что Частяков погиб в свой день рождения, подорвавшись на гранате - ящик боеприпасов западного образца кто-то подарил ему на праздник. В момент взрыва рядом находилась семья Частякова.

Ранее политолог Сергей Маркелов выдвинул версию об играх внутри команды Валерия Залужного и Владимира Зеленского, как возможной причины смерти помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова - несчастного случая по принципу «нет человека - нет проблемы».