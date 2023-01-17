Путин разрешил отдельным компаниям временно не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Теперь органы управления этих компаний получают право принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который устанавливает временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах в сфере энергетики, машиностроения, торговли. Теперь их органы управления смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран.

Согласно документу, речь идет о компаниях, которые соответствуют ряду критериев. Один из таких критериев - против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями введены санкции. Еще один критерий - если у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале (акции) такой компании, но они не превышают 50%. Кроме того, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 миллиардов рублей.

В случае если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры могут не учитывать их голоса.

Ранее лидер Российского государства заявил, что динамика экономики Российской Федерации оказалась лучше прогнозов. Как сообщил глава России, снижение валового внутреннего продукта в стране за прошедший год составило лишь 2,1%.

До этого Владимир Путин отмечал, что безработица в России находится на историческом минимуме, а инфляция ниже ожиданий. По словам президента РФ, несмотря на антироссийские санкции, ситуация в экономике страны остается стабильной.