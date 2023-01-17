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Путин заявил, что динамика российской экономики оказалась лучше прогнозов

Алексей Курильченко
14:26 17.01.2023
По данным Минэкономразвития, снижение ВВП за 2022 год составило лишь 2,1%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Фактическая динамика российской экономики в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов, в том числе и западных экспертов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Как уже отмечалось, ее (экономики. - Прим. ред.) фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов. По оценке Минэкономразвития, валовой внутренний продукт России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам, помните, да - и некоторые наши эксперты в стране, уж не говорю про зарубежных экспертов, - предрекали падение на 10, 15 и даже 20%», - сказал Путин.

Ранее Путин сообщил, что ситуация в экономике России остается стабильной, несмотря на санкции со стороны Запада. По словам российского лидера, безработица в стране находится на историческом минимуме, а инфляция ниже ожиданий. Также отмечается подъем промышленного производства, строительства и сельского хозяйства.

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