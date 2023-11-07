Силуанов рассказал, для чего РФ ввела внешнее управление зарубежными компаниями

Министр финансов сообщил, что Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении компаний из недружественных стран.

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Российские власти принимают ответные меры, когда вводят внешнее управление в отношении некоторых иностранных компаний из списка недружественных стран. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, общаясь с журналистами.

Он обратил внимание, что на Западе работают над созданием правовых условий, чтобы конфисковать российские активы. Некоторые дочерние структуры компаний из России перешли там под внешнее управление, добавил Силуанов.

«Незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран», - пояснил глава Минфина РФ.

Говоря о подписанном в апреле этого года президентом Владимиром Путиным указе о временном управлении имуществом зарубежных компаний, Силуанов сообщил, что такие меры принимаются в случае несоблюдения ими взятых на себя обязательств или в случае нарушения российского законодательства.

Он добавил, что добросовестным компаниям оказывают поддержку в решении вопросов, связанных с продолжением или корректировкой их деятельности в России.

«Соответствующие обращения рассматриваются подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, работа которой нацелена на обеспечение надлежащих условий для продолжения присутствия на российском рынке заинтересованных иностранных компаний», - подытожил министр финансов.

Президент РФ подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов 25 апреля. В документе отмечалось, что это произойдет, если российские активы будут изъяты за рубежом. Согласно перечню, под внешнее управление перейдет движимое и недвижимое имущество иностранцев, связанных с недружественными странами. Также под управление переходят ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских юрлиц.

На следующий после этого день в Кремле указали, что главной целью внешнего управления иностранными активами является создание компенсационного фонда, который станет ответом на экспроприацию зарубежного имущества.