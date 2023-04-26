В стране и мире В Кремле назвали цель указа Путина об управлении иностранными активами Алексей Курильченко По словам Дмитрия Пескова, внешнее управление будет вводиться точечно, для активов, связанных с энергетикой. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Главная цель указа Владимира Путина об управлении иностранными активами - создать компенсационный фонд, который станет ответом на экспроприацию зарубежного имущества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, которые имеют значение для функционирования российской энергетики. Это позволит обеспечить стабильную работу значимых компаний, исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике», - отметил Песков. Представитель Кремля добавил, что перечень может быть расширен, если возникнет такая необходимость. Согласно тексту указа, под временное управление может попасть движимое и недвижимое имущество иностранных граждан, связанных с недружественными странами, и персон, контролируемых такими иностранными лицами. Также под управление попадают ценные бумаги и доли в уставных капиталах юрлиц РФ. Экспертное мнение и аналитика