В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище

Игнат Далакян
15:30 17.01.2023
Проститься с актрисой на Новодевичье кладбище приехали политические деятели страны, а также многие деятели культуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Народную артистку Советского Союза Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Актриса скончалась в субботу, 14 января на 80-м году жизни. Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразили соболезнования близким народной артистки СССР, а также рассказали, какой она запомнилась им.

Лидер российского государства Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу пришли сотни людей.

Инна Чурикова - одна из самых ярких и титулованных актрис нашей страны. Почти полвека, с 1973 года, она служила в «Ленкоме», где исполнила более десяти главных ролей. Она воплотила яркие образы в десятках картин, среди наиболее популярных - «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Ширли-мырли», «Благословите женщину», «Тот самый Мюнхгаузен».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:51 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении украинских САУ «Краб» и «Паладин» из Польши и США
14:26 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что динамика российской экономики оказалась лучше прогнозов
12:55 В стране и мире
В Кремле не исключили встречу Нарышкина с главой ЦРУ
08:01 Армия
Видео
Шойгу вручил отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим государственные награды
01:17 В стране и мире
Видео
В Пушкине состоялся благотворительный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Популярное
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.