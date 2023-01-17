Проститься с актрисой на Новодевичье кладбище приехали политические деятели страны, а также многие деятели культуры.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Народную артистку Советского Союза Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Актриса скончалась в субботу, 14 января на 80-м году жизни. Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразили соболезнования близким народной артистки СССР, а также рассказали, какой она запомнилась им.

Лидер российского государства Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки. Среди пришедших проститься с народной артисткой были спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Михаил Горевой, оперная певица Хибла Герзмава и другие. Возложить цветы к гробу пришли сотни людей.

Инна Чурикова - одна из самых ярких и титулованных актрис нашей страны. Почти полвека, с 1973 года, она служила в «Ленкоме», где исполнила более десяти главных ролей. Она воплотила яркие образы в десятках картин, среди наиболее популярных - «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Ширли-мырли», «Благословите женщину», «Тот самый Мюнхгаузен».