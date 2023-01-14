Собянин заявил, что несравненная Чурикова проживала каждую роль

Мэр Москвы попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким ушедшей из жизни великой актрисы.

© Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, GlobalLookPress

Народная артистка СССР Инна Чурикова оставила след в сердцах миллионов зрителей. Таком мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей», - сказал он.

По словам градоначальника, несравненная «Чурикова» проживала на сцене каждую роль, ей удалось создать галерею самых разных образов.

«Лирических, драматических, комедийных, трагических. Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Михайловны снискали ей огромное уважение и всенародную любовь», - заявил мэр.

Собянин попросил передать слова сочувствия и поддержки близким ушедшей из жизни великой актрисы.

О том, что народная артистка СССР ушла из жизни, стало известно сегодня. Она умерла на 80-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил родным Чуриковой соболезнования.

Директор«Ленкома» Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что ее похоронят на Троекуровском кладбище.