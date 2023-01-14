В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин заявил, что несравненная Чурикова проживала каждую роль

Анна Назайкина
16:32 14.01.2023
Мэр Москвы попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким ушедшей из жизни великой актрисы.
Собянин заявил, что несравненная Чурикова проживала каждую роль
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Народная артистка СССР Инна Чурикова оставила след в сердцах миллионов зрителей. Таком мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Не стало Инны Михайловны Чуриковой — великой актрисы, внесшей огромный вклад в развитие отечественного искусства и оставившей большой след в сердцах миллионов зрителей», - сказал он.

По словам градоначальника, несравненная «Чурикова» проживала на сцене каждую роль, ей удалось создать галерею самых разных образов.

«Лирических, драматических, комедийных, трагических. Невероятные обаяние, женственность, душевность и интеллигентность Инны Михайловны снискали ей огромное уважение и всенародную любовь», - заявил мэр.

Собянин попросил передать слова сочувствия и поддержки близким ушедшей из жизни великой актрисы.

О том, что народная артистка СССР ушла из жизни, стало известно сегодня. Она умерла на 80-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил родным Чуриковой соболезнования.

Директор«Ленкома» Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:24 В стране и мире
Пушилин пообещал оставить Донецк столицей ДНР
16:32 В стране и мире
Собянин заявил, что несравненная Чурикова проживала каждую роль
15:37 Армия
Видео
ВС РФ ликвидировали пять украинских ДРГ в Харьковской области и ДНР
14:56 В стране и мире
Глава МИД Великобритании включен в российский стоп-лист
13:13 В стране и мире
Роли Назарова в двух спектаклях исчезли с сайта МХТ им. Чехова
Популярное
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.