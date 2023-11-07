Устроивший стрельбу у московского ресторана боксер Иванов появился в суде с ссадинами

Следствие просит заключить под стражу спортсмена до 5 января 2024 года.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Устроивший стрельбу в Москве боксер Никита Иванов появился в суде с ссадинами на лице.

Предположительно, следы остались после потасовки у ресторана в центре Москвы. Потерпевшие в зале суда не присутствовали.

Никита Иванов попросил не заключать его под стражу. Спортсмен заявил, что беспокоится о здоровье пострадавших и хочет принести перед ними свои извинения. Причиной драки со стрельбой он назвал оскорбление своей девушки.

Следствие просит арестовать спортсмена до 5 января 2024 года.

Напомним, что чемпион Европы по боксу оказался в центре очередного скандала 5 ноября у ресторана в центре Москвы. По информации следствия, спортсмен в состоянии алкогольного опьянения произвел не менее шести выстрелов из пистолета, ранив трех человек. Еще у одного мужчины оказался сломан нос. Боксер был задержан правоохранительными органами, ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве.