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Уголовное дело возбуждено против стрелявшего у ресторана в Москве боксера Иванова

Игнат Далакян
09:04 06.11.2023
В Прокуратуре Москвы сообщили, что задержанный причинил огнестрельные ранения трем мужчинам и еще одному сломал нос.
Уголовное дело возбуждено против стрелявшего у ресторана в Москве боксера Иванова
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
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В отношении мужчины, который открыл стрельбу у ресторана в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

«Мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - говорится в сообщении Прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что вечером 5 ноября мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего конфликта нанес удары руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета. Отмечается, что задержанный причинил трем людям огнестрельные ранения, а еще одному - перелом костей носа.

По данным агентства ТАСС, стрелявшим оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Спортсмена ранее уже привлекали к уголовной ответственности. 

Ранее в столичной прокуратуре сообщали, что четыре человека пострадали при стрельбе у ресторана в центре Москвы. Отмечалось, что пострадавшие были госпитализированы.

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