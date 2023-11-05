При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека
Пострадавшие госпитализированы с травмами, включая огнестрельные ранения.
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Четыре человека пострадали у ресторана Paulaner в центре Москвы, где один из посетителей открыл стрельбу из травматического пистолета.
«Злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», - сообщили в столичной прокуратуре.
Пострадавшие госпитализированы, 37-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются другие подробности инцидента.