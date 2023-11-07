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Политолог Маркелов заявил, что Чистяков стал жертвой игр внутри команды Залужного

Елизавета Егорова
12:51 07.11.2023
Геннадий Чистяков, по мнению политолога Маркелова, мог обладать «серьезными допусками» к информации и даже к гостайне.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Смерть помощника главкома ВСУ Геннадия Чистякова встраивается в цепь событий, которые еще будут происходить на Украине на фоне неудач на поле боя. По мнению политтехнолога, политолога и психолога Сергея Маркелова, произошедшее накануне является играми внутри команды Валерия Залужного и Владимира Зеленского.

«Это будет цепь событий, которая еще продолжится. Тренд этот называется "игры внутри команды". "Все плохо", а это значит, что кто-то должен нести за это ответственность публичную и внутрикомандную, то есть скрытую ответственность», - сказал Маркелов в разговоре со «Звездой».

Политолог подчеркнул, что на данный момент единственный способ для Украины разрешить какую-либо проблему - убрать человека. По его мнению, в команде Зеленского и Залужного еще «будет достаточно смертей».

«Пойдут смерти. Единственный способ разрешить сегодня любую неопределенность. Никто не хочет думать. Как это ни странно, нет человека - нет проблемы», - заявил Маркелов.

Эксперт также отметил, что именно помощники, а не вышестоящие лица, иногда обладают более инсайдерской информацией. По его мнению, Чистяков мог иметь «серьезные допуски» к информации и даже к гостайне.

Напомним, что накануне вечером стало известно о смерти Геннадия Чистякова. Сообщалось, что он погиб в своем доме в результате несчастного случая - взрыва гранаты. Устройство находилось в подарке на его день рождения.

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