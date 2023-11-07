Шойгу: РФ и Никарагуа придерживаются единых позиций по глобальной безопасности

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Сергей Шойгу заявил, что Россия и Никарагуа придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности. Об этом сообщает МО РФ.

«Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности», - заявил Шойгу в ходе переговоров с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо.

Сергей Шойгу добавил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес. Некоторые из этих вопросов касаются и сферы обороны.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что отвергает диктат и политическое давление, которые распространяются в мире из-за того, что страны Запада перешли от дипломатии к шантажу и угрозам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.