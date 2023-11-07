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Шойгу обсудил с главкомом армии Никарагуа перспективные проекты в военной области

13:29 07.11.2023
Переговоры прошли в Национальном центре управления обороной России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо перспективные проекты в военно-технической и военной областях. Об этом сообщает МО РФ.

Шойгу указал на равноправное сотрудничество между странами в разных сферах, включая оборону. Министр подчеркнул, что позиции России и Никарагуа в вопросах глобальной и региональной безопасности едины.

«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», - сказал глава российского оборонного ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию, происходящую на Украине. Кастильо заявил, что США и НАТО неоднократно использовали Киев, чтобы открыть раны украинского народа. Главнокомандующий армией Никарагуа отметил, что это не борьба двух народов. Он пояснил, что Киев ведет борьбу с Москвой от лица Североатлантического альянса и пытается подорвать безопасность России, дестабилизировать ситуацию, вести провокационную войну.

Кастильо обвинил США и союзников в попытках дестабилизировать ситуацию в странах, расположенных рядом с Россией и Китаем, а воздействие, которое оказывает Вашингтон на эти государства, назвал деструктивным.

Главнокомандующий армией Никарагуа заявил, что правда на стороне Москвы, поскольку безопасность России была под угрозой, а народ, проживающий на юго-востоке Украины, подвергался нападениям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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