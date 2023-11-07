Шойгу заявил, что Россия отвергает политическое давление Запада

Сергей Шойгу заявил это в ходе переговоров с главнокомандующим армией Республики Никарагуа.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России констатировал, что страны Запада во главе с США перешли от дипломатии к шантажу и угрозам.

«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», - заявил Шойгу в ходе переговоров с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо в Москве.

Шойгу отметил, что РФ будет вместе с Никарагуа и другими единомышленниками противодействовать этому.

Кроме этого, министр обороны России подчеркнул, что как Россия, так и Никарагуа придерживаются единых позиций по главным вопросам как глобальной, так и региональной безопасности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.