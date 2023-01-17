Spiegel: Борис Писториус сменит Ламбрехт на посту министра обороны ФРГ
В настоящее время Борис Писториус занимает должность главы МВД Нижней Саксонии.
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Новым министром обороны Германии будет назначен Борис Писториус. Об этом сообщает издание Der Spiegel. С 2013 года Писториус занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии.
По данным журнала, Борис Писториус сменит Кристину Ламбрехт, которая накануне подавала заявление об отставке. Также известно, что Писториус с 2006 по 2013 год был мэром Оснабрюка.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт с поста министра обороны ФРГ. До этого газета Bild распространила информацию о том, что Ламбрехт приняла решение о своем уходе с поста. Однако в ведомстве данную информацию назвали слухами.