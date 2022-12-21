Шойгу: объем финансирования позволил нарастить поставки оружия в войска на 30% в 2022 году
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Поставки оружия в Вооруженные силы РФ удалось увеличить на 30% благодаря объему финансирования. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.
«Объем финансирования в этом году позволил нарастить поставку оружия в ВС РФ на 30%», — заявил глава Минобороны.
Также Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину увеличить предельную численность военнослужащих в российской армии до полутора миллионов человек.