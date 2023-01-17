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Пушилин сообщил, что в Марьинке зачищены все высотки

Елизавета Потейчук
10:52 17.01.2023
По словам врио главы ДНР, в ближайшее время населенный пункт перейдет под полный контроль.
Пушилин сообщил, что в Марьинке зачищены все высотки
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинформировал, что в населенном пункте Марьинка от украинских боевиков зачищены все высотки. Российские военнослужащие, по его словам, делают успехи в освобождении Марьинки.

«Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт», - сказал Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Вместе с тем врио главы ДНР указал, что в ближайшее время населенный пункт перейдет под полный контроль. Пушилин также отметил успехи и улучшение позиций ВС РФ на Авдеевском направлении.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что центр населенного пункта Марьинка зачищен от украинских националистов. Тогда он добавил, что далее освободительные действия планируется вести в направлении Красногоровки.

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