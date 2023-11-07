Пострадавший от обломков украинского БПЛА в Севастополе получил тяжелое ранение

Мужчина, пострадавший при атаке 17 украинских БПЛА, находится в тяжелом состоянии.

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Житель села Орловка на севере Севастополя, пострадавший при атаке беспилотников ВСУ, получил тяжелые ранения. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился информацией о состоянии здоровья пострадавшего.

«Помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое», - написал губернатор в Telegram по данным медслужбы.

Ранее сообщалось, что утром 7 ноября ВСУ направили на Крым 17 беспилотников самолетного типа, девять из них были сбиты над Черным морем, восемь - в небе над полуостровом.

Обломки одного из дронов упали на крышу жилого дома в Орловке, ранив местного жителя. Повреждения от фрагментов сбитых украинских БПЛА зафиксированы также в других населенных пунктах Нахимовского района Севастополя.