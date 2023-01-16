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Российский хоккеист Панарин забросил 199-ую шайбу, обойдя Козлова по голам в НХЛ

Дарина Криц
08:52 16.01.2023
Накануне завершилась встреча «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Монреаль Канадиенс» со счетом 1:2.
Российский хоккеист Панарин забросил 199-ую шайбу, обойдя Козлова по голам в НХЛ
© Фото: Rich GraessleIcon, Sportswire, Globallookpress
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче с «Монреаль Канадиенс». Хоккеист забросил свою 199-ую шайбу в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в ночь на понедельник по московскому времени и закончила со счетом 1:2 в пользу «Монреаля».

По результатам встречи Панарин обошел россиянина Виктора Козлова, на счету которого было 198 голов. Теперь хоккеист Панарин занимает чистое 18-ое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

Отмечено, что из команды «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков.

Ранее другой известный российский хоккеист Александр Овечкин побил новый рекорд в НХЛ. Он установил его по числу сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян. Эта игра стала для Овечкина 1317-ой в его карьере.

Позже стало известно, что Овечкин в Национальной хоккейной лиге забросил 810 шайбу. Тем самым он сократил отставание от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 84 шайб.

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