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Овечкин забросил 810 шайбу в НХЛ

Максим Крюков
04:58 15.01.2023
Российский форвард Washington Capitals отметился голом в ворота Philadelphia Flyers.
Овечкин забросил 810 шайбу в НХЛ
© Фото: Danny MurphyIcon Sportswire via www.imago-images.de Global Look Press
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Российский нападающий и капитан Washington Capitals Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в ворота Philadelphia Flyers в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и тем самым сократил отставание от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 84 шайб.

«Александр Великий», занимающий вторую строчку в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов до 810. Результативное действие в матче с «летчиками» позволило россиянину повторить рекорд Майка Гартнера, который выступал за «Кэпс» с 1979 по 1989 годы, по числу сезонов в лиге с 30 голами и более. Теперь «Ови» имеет на своем счету 17 таких сезонов.

Кроме того, форвард «столичных» стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим 400 голов в домашних матчах. Рекордсменом по голам в играх, проведенных на домашней арене, является Уэйн Гретцки (492 шайб). В топ-4 также входят Горди Хоу (449), Яромир Ягр (411) и Майк Гартнер (401).

Ранее Александр Овечкин установил рекорд среди россиян по числу сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (NHL). По этому показателю он превзошел предыдущего рекордсмена Алексея Ковалева. Олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 1994 года имеет в своем активе 1316 игр.

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