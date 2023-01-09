Овечкин побил новый рекорд в NHL

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Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин установил рекорд среди россиян по числу сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (NHL). По этому показателю он превзошел предыдущего рекордсмена Алексея Ковалева.

Washington Capitals встречается с Columbus Blue Jackets на своей арене. Встреча стала для капитана команды Овечкина 1317-й в карьере в NHL, в результате чего он вышел на первое место среди россиян по количеству проведенных игр за всю историю лиги. Россиянин Ковалев сыграл в NHL 1316 игр.

Ранее Овечкина признали первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. В этом месяце хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах и забросил 802-ю шайбу в карьере, выйдя на второе место в списке лучших снайперов NHL.