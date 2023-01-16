Боец ВС РФ описал, как националисты бежали из Соледара во время штурма города

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Российский военнослужащий рассказал, как украинские националисты покидали Соледар в ДНР во время штурма города. По словам бойца, противник «огрызался», но все таки оставил город, причем некоторые боевики сдавались в плен.

«Любая работа тяжелая. Противник огрызался, но он бежал. Кто-то не успевал бежать - мы их ложили. Кто-то бежал, кто-то в плен у нас сдавался. У нас здесь был пленный один, его уже увезли, с ним работают наши ребята, он нам даст свои точки, и в дальнейшем нам будет легче работать», - говорит боец.

Напомним, 13 января Министерство обороны России проинформировало, что город Соледар в ДНР был освобожден. В оборонном ведомстве уточнили, что взятием под контроль города занималась разнородная группировка войск, действующая по единому плану. По данным МО, взятие города позволит отрезать пути снабжения боевиков киевского режима в расположенном юго-западнее Артемовске.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.