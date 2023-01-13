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В МО РФ рассказали о главных задачах перед штурмом Соледара

20:44 13.01.2023
О взятии Соледара под полный контроль Вооруженными Силами РФ стало известно накануне вечером.
В МО РФ рассказали о главных задачах перед штурмом Соледара
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Главными задачами, которые были поставлены перед штурмующими Соледар в ДНР подразделениями, было отрезать противника от снабжения и заблокировать город. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Данные боевые задачи включали <...> изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений националистов из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией», - заявили в оборонном ведомстве.

Ранее на Фрунзенской набережной рассказали подробности штурма населенного пункта. По заявлению МО РФ, взятием города под контроль занималась разнородная группировка сил. При этом, войска действовали по единому замыслу, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили о потерях украинских националистов в районе Соледара за последние трое суток. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил об уничтожении 700 боевиков и более 300 единиц вооружения.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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