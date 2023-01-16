В стране и мире В СЦКК сообщили об обстреле Макеевки шестью ракетами из РСЗО со стороны украинских националистов Марина Крижановская Обстрел производился в 4 часа утра из населенного пункта Очеретино. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты нанесли удары по Макеевке в Донецкой Народной Республике. Сообщается о шести выпущенных ракетах по Горняцкому району города из реактивной системы залпового огня. Информацию приводит Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «04:00 - н.п. Очеретино - н.п. Макеевка (Горняцкий район): выпущено шесть ракет из РСЗО», - публикует информацию СЦКК в Telegram-канале. Ранее украинские боевики 14 января 27 раз подвергли обстрелам территорию ДНР. На следующий день - 15 января - они выпустили 57 снарядов по Донецкой республике. Экспертное мнение и аналитика