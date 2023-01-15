Украинские боевики за сутки выпустили 57 снарядов по ДНР

За прошедшие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 11 обстрелов.

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Украинские вооруженные формирования (ВФУ) за сутки 11 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР), выпустив 57 боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

В частности, на донецком направлении боевики совершили пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, на ясиноватом — два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском направлении зафиксировано четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра.

Под огонь ВФУ попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, Никитовский район Горловки, Черногвардейский район Макеевки, а также населенные пункты Широкая Балка и Ясиноватая, отмечается в сообщении.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о стабильно тяжелой ситуации в городе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.