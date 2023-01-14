Украинские националисты за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР

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Вооруженные формирования украинских националистов за сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В сумме боевики выпустили 135 снарядов из артиллерии и реактивных систем залпового огня калибром от 122 до 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 27 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском - 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм. На горловском - 6 обстрелов из артиллерии 155 мм. Выпустив 135 единиц различных боеприпасов», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Под ударами радикалов оказались районы семи населенных пунктов: Донецк, Горловка, Каштановое, Макеевка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая. Информации о пострадавших за минувший день не поступало.

Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров. При обстреле Ленинского района столицы ДНР погиб один человек, также есть раненые.