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В Узбекистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Елизавета Егорова
06:45 06.11.2023
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 1 195 километрах от Алма-Аты.
В Узбекистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Узбекистане в ночь на понедельник 6 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг сейсмособытия находился на глубине 15 километров с эпицентром в 1 195 километрах к юго-западу от Алма-Аты.

Землетрясение произошло в 3:57 по местному времени (в 1:57 по московскому). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Республики.

Ранее сильные подземные толчки произошли в Непале в западном районе Джаджаркот. Жертвами природной стихии стали 128 человек, еще десятки ранены. Толчки ощущались вплоть до индийского Нью-Дели.

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