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Жертвами землетрясения магнитудой 6,4 в Непале стали 54 человека

Владимир Рубанов
02:03 04.11.2023
Толчки в зданиях ощущались вплоть до Нью-Дели в Индии, расположенного примерно в 600 км.
Жертвами землетрясения магнитудой 6,4 в Непале стали 54 человека
© Фото: Sina Schuldt dpa Globallook Press
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Число погибших при землетрясение в Непале возросло до 54, сообщило Reuters. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в пятницу в западном районе Джаджаркот. Десятки людей получили ранения. Свидетели говорят, что дома в этом районе рухнули.

Толчки в зданиях ощущались вплоть до Нью-Дели в Индии, расположенного примерно в 600 км. Из-за низких температур и ночного времени ночи трудно получать информацию о масштабах бедствия из отдаленных районов.

«Дома рухнули. Люди выбежали из своих домов. Я нахожусь в толпе перепуганных жителей. Мы пытаемся выяснить подробности ущерба», - сообщил агентству по телефону представитель полиции.

В 2015 году в Непале произошла серия крупных землетрясений, в результате которой погибли больше 8 тысяч человек, пострадали более 14 тысяч. Сильнейший из толчков составил 7,8 балла. Были разрушены десятки тысяч домов.

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