Количество погибших из-за землетрясения в Непале достигло 128 человек

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в пятницу в западном районе Джаджаркот.

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Число погибших от землетрясения в Непале возросло до 128 челове. Об этом, ссылаясь на полицию, сообщило агентство Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в пятницу в западном районе Джаджаркот. Десятки людей получили ранения, а очевидцы сообщили, что дома в этом районе рухнули.

Представитель полиции рассказал агенству, что сейчас выясняются подробности случившегося.