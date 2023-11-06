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Костомаров рассказал о желании вернуться на лед

Алина Луговая
19:23 06.11.2023
Фигурист Роман Костомаров считает, что любая тренировка укрепляет дух, а русский человек самый сильный.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров, переживший в начале года ампутацию конечностей, рассказал о своем желании снова почувствовать лед на образовательном марафоне «Знание».

«Хочу выйти и почувствовать пусть не то катание, которое было раньше, но хотя бы почувствовать лед. Я для этого тренируюсь, работаю. Спортзал у меня был всегда. Я даже пару дней назад на бокс сходил. Без этой штуки, правда», - рассказал Костомаров, указывая на бионический протез.

Спортсмен подчеркнул, что сейчас почувствовать лед будет гораздо труднее, однако любая тренировка укрепляет ноги, руки и дух.

«Русские не сдаются. Это дух такой. Внутри нас живет. Русский человек самый сильный», - добавил фигурист.

Ранее Костомаров показал, как пишет с протезом. Он написал слово «мама», а под ним нарисовал большое сердце с улыбкой.

Болезнь, которая привела фигуриста к ампутации, началась, как обычная простуда. Спустя время обострилась боле в плече из-за старой травмы. Фигурист пытался вылечить себя самостоятельно - нырял в прорубь, пил чай с медом и лимоном, пил обезболивающее. Однако уже 10 января попал в кардиореанимацию с пневмонией. Спустя некоторое время врачи пришли к выводу о необходимости ампутации стоп и голеней обеих ног, а также кисти правой руки и нескольких пальцев левой.

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