Костомаров показал, как впервые пишет с протезом

Он также пририсовал под словом «мама» большое сердце с улыбкой.

© Видео: kostomarovroman, Telegram © Фото: kostomarovroman, Telegram

Российский фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду 2006 года Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлен момент, как он впервые пишет с протезом.

«Мама... первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», - сообщил он.

После того как фигурист дописал слово, он решил добавить внизу большое сердце с улыбкой.

Ранее знаменитый спортсмен подробно рассказал о том, каким образом развивалась его болезнь, которая в итоге привела к ампутациям.

После протезирования Костомаров регулярно делится своими успехами с подписчиками, показывает тренировки.